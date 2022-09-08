ÇAVUŞOĞLU İLE 10 KEZ KONUŞTU

YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek."Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" açıklamasını daha önce yapan Tayfur Bingöl, bu hayaline kavuştu. Bingöl'ün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile transfer sürecinde yaklaşık 10 kez görüştüğü ortaya çıktı.Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Tayfur Bingöl siyah-beyazlı yöneticilere teşekkür etti. Bingöl, başarılı olma sözü verdi.Sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen Tayfur Bingöl'ün Başakşehir maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun önce takımla zaman geçirmesini planlıyor. Bingöl'ün gerekli işlemlerin ardından kadroda olacağı ve Başakşehir maçında süre alacağı öğrenildi.