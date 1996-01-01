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Tatum: "Kobe'nin o söylediğini asla unutamadım..."

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bakış açısını değiştirmesini sağladığı bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bakış açısını değiştirmesini sağladığı bir anısını paylaştı.

Tatum, 2018 yılının Temmuz ayında Kobe ile bir araya gelerek, efsane oyuncudan basketbol üzerine bazı dersler almıştı.

23 yaşındaki yıldız, yakın zamanda verdiği bir röportajda, Kobe'nin kendisine sorduğu bir sorunun zihniyetini tamamen etkilediğini şöyle açıkladı:

"Ondan öğrendiğim ve hiçbir zaman unutamadığım şeylerden biri var. Bir gün bana 'Basketbol senin için ne anlama geliyor?' diye sormuştu ve bu belli bir bakış açısı yakalamamı sağlamıştı. Büyük oyuncu olmak ya da şampiyon olmak için nelerden vazgeçmeye, neleri feda etmeye hazır olduğumu sormuştu. Ve bana kalırsa kendisi zaten bu mottolar üzerinden yaşayan biriydi.

En iyi 'genç oyunculardan' biri olmak benim ya da diğer çocukların çok hoşuna gidiyor mu bilmiyorum, sanırım 'en iyi oyunculardan' biri olmayı daha çok seviyorum."


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