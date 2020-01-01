Taraftarlar, Kobe Bryant'ı yeni NBA logosu yapmak istiyor!

Bir basketbol taraftarı, efsane Kobe Bryant'ı yeni NBA logosu yapmak için dilekçe başlattı.



NBA artık Kobe Bryant'ın aramızda olmadığı gerçekliğiyle yaşıyor. Los Angeles Lakers efsanesi, ligdeki herkes tarafından özlenecek ve taraftarlar da basketbol üzerindeki etkisini NBA logosuna dönüştürerek ölümsüzleştirmek için bir harekete başlıyorlar.



Nick M isimli biri tarafından başlatılan Change.org dilekçesi, NBA'den Kobe'yi yeni NBA logosuna dönüştürmesini ve bir başka Los Angeles efsanesi Jerry West'in yerini almasını istiyor.



Nick M., dilekçesinde şunları kaleme aldı:



"Kobe Bryant'ın zamansız ve beklenmedik vefatı ile, lütfen mirasını sonsuza kadar NBA Logosu olarak sürdürmek için bu dilekçeyi imzalayın."



Dilekçe, yıkılmış olan basketbol taraftarlarının dikkatini çekti ve 76.000'den fazla imza gelerek rakamlar her geçen dakika artmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki tüm hayranlar da Bryant'ın NBA logosu haline gelmesini istiyorlar.



