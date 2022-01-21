Beşiktaş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında puan olarak geride kalmış olsa da, siyah-beyazlı camia yeni teknik direktör Önder Karaveli ve önderliğindeki takımına inanıyor. 15. haftaya kadar hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kötü bir performans sergileyen Kara Kartal'da Sergen Yalçın istifa etmiş, yerine de U19 teknik direktörü Önder Karaveli gelmişti. Hatta yönetimin bu kararı, camianın bazı kesimlerinden büyük tepki almıştı.



MÜZEYE BİR KUPA DAHA GİRDİ



Ligde aldığı sonuçların ardından kupada tur atlayan ve Süper Kupa'yı da kazanan Karaveli ile sezon sonuna kadar sözleşme yapılmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, Karaveli, daha geldiği ilk maçta Kayserispor'u 4-2 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verirken, ligin ilk 15 haftasında 6 galibiyet alabilen Beşiktaş'ı toparladı ve son 7 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 14 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa'da da Antalya'yı penaltılarla yenerek kupayı kazandı.



TARAFTAR KORKMUYOR



Önder Karaveli, Beşiktaş ile çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu kısa periyoda bir de süper kupa sığdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar ayrıca, uzun süre sonra ilk kez iki maç üst üste kazanırken, Gaziantep FK mücadelesiyle beraber, 18 karşılaşma sonra iki maçı üst üste gol yemeden tamamlamayı başardı. Beşiktaş taraftarı da hem saha içi sonuçlarının düzelmesi hem de Karaveli'nin saha dışı söylemlerine tam destek verirken; "İnandık sana hocam" mesajlarını gönderiyor.



