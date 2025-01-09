Taner Yapağıcı: "Oyunun keyfine varmalarını söyledik"

Kasımpaşa 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taner Yapağıcı: 'Oyunun keyfine varmalarını söyledik'
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09 Ocak 2025 23:40
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, genç oyuncularla iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Yapağıcı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tamamı genç oyunculardan kurulu kadroyla sahaya çıktıklarına dikkati çeken Taner Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Takımımı da tebrik ediyorum. Oyunun keyfine varmalarını söyledik. 17 yaş ortalamasıyla 19 yaş altı takımıyla buradayız. Keyfine vardığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik." ifadelerini kullandı.

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