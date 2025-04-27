Taner Taşkın: ' Takımım, 6 puanlık bir maç aldı'

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise düşme hattından çıkmaları için kritik bir maça çıktıklarını söyledi.



Maçın seyircisiz olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:



"Şanlıurfa şehri daha üst ligleri hak ediyor diye düşünüyorum. Ama kader bizi bu şekilde karşılaştırdı. Biz de bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İlk devre Şanlıurfaspor'un zaman zaman bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama gol pozisyonu açısından kısır bir ilk yarıydı. İkinci devreye golle başlamamız bize moral oldu. Üstüne bir tane daha gol atınca bizi rahatlattı gibi gözükse de Şanlıurfaspor maçı bırakmadı ve güzel bir gol bularak durumu 2-1 yaptı. Bu sefer biz panik yapmaya başladık. Hamle yapmamız gerekiyordu, yaptığımız hamleyle 5'li oyuna dönerek iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum, 6 puanlık bir maç aldık. Şimdi 2 tane maçımız var. Daha evvel oynadığımız maçlarda hep rakiplerimiz ne yapacak diye bekliyorduk, şimdi rakipler bizim ne yapacağımızı bekliyor. Bu avantajı da doğru kullanmak istiyoruz."



