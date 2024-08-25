Tammy Abraham, Premier Lig'e dönüş yolunda

Bir dönem Chelsea forması giyen Tammy Abraham, yeniden Premier Lig'e dönebilir.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; West Ham, 26 yaşındaki İngiliz golcü Abraham için Roma ile yapılan görüşmelerde hız kazandı.



TAHMİNİ BONSERVİS BEDELİ



Haberde, West Ham'ın Abraham'a daha önce 28 milyon euro bonservis isteyen Roma'nın inadını kırdığı ve 22-23 milyon euro bandına kadar indikleri belirtildi.



Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklediği aktarıldı.



3 YIL SONRA GERİ DÖNECEK



Kariyerine Chelsea'nin alt yaş takımlarında başlayan ve A takıma kadar yükselen Abraham, 2021 yılında Roma'ya transfer olmuştu. Transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncu 3 yıl aradan sonra Premier Lig'e geri dönecek.



KARİYERİ



Kariyerinde şu ana dek 386 maça çıkan Abraham, 162 gol atarken, 42 de asist yaptı.





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