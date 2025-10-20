Tammy Abraham'ın sorunu istikrarsızlık!

Tammy Abraham, 8 gol ve 2 asistle Beşiktaş'ın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Ancak bu performansın sadece 3 gol ve 1 asistlik bölümü ligde geldi.
İngiliz yıldızın üst üste gol attığı iki maç şu ana kadar olmadı. Süper Lig'in ilk maçında Eyüp ağlarını sarsan Abraham, daha sonraki 3 karşılaşmayı boş geçti. Suskunluğuna Kayseri karşısında son verse de Kocaeli önünde sessiz kaldı.
Galatasaray derbisinde takımının tek golünü kaydetti ancak önceki günkü Gençlerbirliği maçında yine sıfır çekti.
