25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Tammy Abraham için transfer kararı

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Tammy Abraham, yerini El Bilal Toure'ye kaptıracak. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuya devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

calendar 26 Kasım 2025 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham için transfer kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham, beklentileri karşılayamadı.

İngiliz futbolcu son dönemde yüksek sesle eleştirilmeye başlanırken, devre arası yaklaşırken gözden düşmüş durumda.

OCAK AYINDA TEKLİF GELİRSE...


28 yaşındaki oyuncu için yazın 2 milyon Euro kiralama, 13 milyon Euro da satın alma maliyetine giren Beşiktaş, 4 yıllık maaş olarak da 26.5 milyon Euro garanti bedele imza atmıştı. Ancak teknik ekibin isteklerini henüz karşılamayan futbolcu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı alındı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLECEK

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi, bu sezon 19 resmi maçta 10 gol, 2 asist yapsa da performansı ciddi şekilde tartışılıyor. Özellikle ligde 13 karşılaşmada 5 gol, 1 asist kaydeden Abraham'ın, attıkları değil kaçırdıkları gündeme geliyor. Teknik ekibin, santrforda etkisi düşen yıldız ismi yedek kulübesine çekerek yerine El Bilal Toure'yi kaydırmayı planladığı gelen haberler arasında. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.