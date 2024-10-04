Tamir Blatt, Maccabi'yı sırtında taşıdı!

THY EuroLeague'in ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile ASVEL Lyon karşı karşıya geldi. Belgrad Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi 89-82'lik skorla kazandı.
Maccabi'de Tamir Blatt 21 sayı ve 12 asistle maçın yıldızı oldu. Jaylen Hoard 15, Jordan Loyd ise 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. Asvel'de Joffrey Lauvergne 17 sayı, Paris Lee 12, Theo Maledon ise 11 sayıyla oynadı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Maccabi'de Tamir Blatt 21 sayı ve 12 asistle maçın yıldızı oldu. Jaylen Hoard 15, Jordan Loyd ise 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. Asvel'de Joffrey Lauvergne 17 sayı, Paris Lee 12, Theo Maledon ise 11 sayıyla oynadı.
DETAYLAR BİRAZDAN...