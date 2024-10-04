Tamir Blatt, Maccabi'yı sırtında taşıdı!

Maccabi Tel Aviv, Tamir Blatt'ın 21 sayı ve 12 asistle oynadığı maçta Asvel'i 7 sayı farkla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tamir Blatt, Maccabi'yı sırtında taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2024 00:24
Son güncelleme 04 Ekim 2024 00:25
THY EuroLeague'in ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile ASVEL Lyon karşı karşıya geldi. Belgrad Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi 89-82'lik skorla kazandı.

Maccabi'de Tamir Blatt 21 sayı ve 12 asistle maçın yıldızı oldu. Jaylen Hoard 15, Jordan Loyd ise 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. Asvel'de Joffrey Lauvergne 17 sayı, Paris Lee 12, Theo Maledon ise 11 sayıyla oynadı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery