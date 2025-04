FENERBAHÇE FARKI 3'E İNDİRDİ

MOURINHO'DAN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

SZYMANSKI 'DALYA' DEDİ

MAXIMIN, 121 GÜN SONRA İLK 11'DE

LIVAKOVIC 2 MAÇ SONRA KALEDE

İKİ TAKIM KANATLARI KULLANARAK BAŞLADI

ÜST ÜSTE 'ÜST' DİREKLER

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

DRAGUŞ, GOL PERDESİNİ AÇTI

TALISCA OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

SKRINAR, F.BAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

TALISCA 90'A VURDU

TALISCA'DAN SÜPER LİG'DE İLK HAT-TRICK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor, Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.İlk yarı 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe, devrede Djiku'nun yerine Talisca'nın girmesiyle 3-4-1-2 formatına döndü.50. dakikada VAR uyarısıyla Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına gelen Anderson Talisca, 51. dakikada skora eşitliği getirdi.Milan Skriniar, ceza sahası içindeki karambolde topa etkili vurdu ve 60. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi.64. dakikada Saint-Maximin'in penaltı noktası üzerine ortasına Talisca iyi vurdu ve 90'a giden top ağlarla buluştu.Talisca, 76. dakikada ceza sahası dışından yarım voleyle vurdu ve hat-trick yaparak skoru belirledi. Brezilyalı hücumcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.Trabzonspor'a karşı oynadığı son 3 lig maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 68'e çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.Fatih Tekke yönetiminde ilk yenilgisini alan Trabzonspor, 36 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan derbinin başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar'ı, bordo-mavili takıma karşı da ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray maçında ilk 11'de görev yapan Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca, Trabzonspor mücadelesine yedek soyunurken, İrfan Can Eğribayat ve Filip Kostic ise kadroya alınmadı.Teknik direktör Jose Mourinho, geçmiş maçların aksine Trabzonspor karşısında 4-2-3-1 sistemini tercih etti.Kalede Livakovic'e şans tanıyan Mourinho, savunmada ise Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku ve Mert Müldür dörtlüsünü tercih etti.Orta alanda Fred-Amrabat ikilisini sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun önünde ise Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin'e formayı verdi. Mourinho, Trabzonspor karşısında Dzeko'yu tek forvet olarak görevlendirdi.Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun görev bekledi.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.Ev sahibi Fenerbahçe, Saint-Maximin'in olduğu sol kanadını; Trabzonspor da Zubkov'un bulunduğu sol kanadı kullanarak atak yapma gayretiyle başladı. İki takım da etkili kanat oyuncularını, sol beklerle birebir bırakarak ortalarla pozisyon aradı.Oldukça sert başlayan mücadelenin ilk 18 dakikasında üç sarı kart çıktı. 7'de Zubkov'a yaptığı faul nedeniyle Djiku, 13'te Maximin'e yaptığı faul nedeniyle Malheiro, 18'de Banza'ya yaptığı faul nedeniyle Amrabat sarı kart gördü.Maçtaki ilk etkili atakta Trabzonspor gole yaklaştı. 29'de Zubkov'un etkili ortasında Banza'nın altıpas içerisinden vuruşu üst direkten döndü. 36'da Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği top üst direkten geri geldi.Fenerbahçe, 45. dakikada Fred'in şutu sonrası Zubkov'un müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu ancak Mehmet Türkmen, VAR'ı da bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.Trabzonspor, 45+4. dakikada Uğurcan Çakır'ın degajıyla başlayan atakta Draguş ile golü buldu.Simon Banza'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Denis Draguş, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Dominik Livakovic'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Devre bu golle Trabzonspor'un 1-0'ın üstünlüğüyle sona erdi.Fenerbahçe ikinci yarıya Djiku yerine Talisca değişikliğiyle başladı. 4-2-3-1 ile başlayan Fenerbahçe, bu değişiklikle 3-4-1-2'ye döndü.Baskılı başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın Osayi'ye faulü sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazandı.51. dakikada topun başına gelen Talisca, top ve Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi.Bunaltıcı baskısını artıran Fenerbahçe, 60. dakikada karambol sonrası Skriniar'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla öne geçti.2-1 öne geçtikten sonra da baskısını sürdüren Fenerbahçe, Maximin'in penaltı noktasına yaptığı ortada Talisca'nın 90'a vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1 sonrası oyuna müdahalelerini yaptı. Draguş yerine Visça, Lundstram yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu. Mourinho ise Tadic yerine Çağlar, Maximin yerine Oğuz Aydın'ı oyuna sürdü.Fatih Tekke, 5 dakika sonra 2 müdahale daha yaptı ve Arif yerine Serdar Saatçı, Mustafa yerine Cihan'ı oyuna sürdü.Oyunu kontrol altına alan Fenerbahçe, 77. dakikada Talisca ile farkı 3'e çıkardı.Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okay Yokuşlu'dan dönen topu önünde bulan Talisca, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği volesiyle meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturarak kendisinin üçüncü, takımının maçtaki dördüncü golünü atan isim oldu.Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.Maçın son bölümünde Trabzonspor farkı indirmek için ataklar yapsa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.20. dakikada Dzeko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Saint-Maximin'in yerden uzak direğe şutunda, top kaleye paralel auta çıktı.25. dakikada Malheiro'nun hatalı geri pasında topu kapan Amrabat, kaleciyi önde gördü. Faslı orta sahanın, aşırtma şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.30. dakikada Lundstram'ın pasında sağdan çizgiye inen Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.35. dakikada Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.36. dakikada Saint-Maximin'in pasında ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inen Szymanski'nin ortasında, top üst direkten oyun alanına döndü.39. dakikada ani gelişen atakta topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zubkov'un çaprazdan şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.72. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Dzeko'nun uzak direğe yerden şutunda, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.: Ülker: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Serkan Çimen: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku (Dk. 46 Talisca), Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski (Dk. 81 İrfan Can Kahveci), Saint-Maximin (Dk. 67 Oğuz Aydın), Tadic (Dk. 67 Çağlar Söyüncü), Dzeko (Dk. 86 Cenk Tosun): Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Dk. 70 Serdar Saatçi), Mendy (Dk. 80 Nwakaeme), Lundstram (Dk. 65 Ozan Tufan), Draguş (Dk. 65 Visca), Zubkov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 70 Cihan Çanak), Banza: Dk. 45+4 Draguş (Trabzonspor), Dk. 51 (Penaltıdan), Dk. 64 ve Dk. 77 Talisca, Dk. 60 Skriniar (Fenerbahçe): Dk. 7 Djiku, Dk. 18 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 13 Malheiro, Dk. 60 Lundstram, Dk. 88 Savic (Trabzonspor)