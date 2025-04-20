Talisca'dan Süper Lig'de bir ilk!

Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atarak Fenerbahçe'nin son 9 golünün 6'sına imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca'dan Süper Lig'de bir ilk!
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20 Nisan 2025 19:58
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı lacivertli formayla Süper Lig'de bir ilke imza attı.

31 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 9 golünün 6'sına imza attı.
 
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