Talisca'dan Süper Lig'de bir ilk!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı lacivertli formayla Süper Lig'de bir ilke imza attı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
31 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.
Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 9 golünün 6'sına imza attı.
31 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.
Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 9 golünün 6'sına imza attı.