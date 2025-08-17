Taha Altıkardeş: '3 puan nasip olmadı'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin defans oyuncusu Taha Altıkardeş,dedi.Taha, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'de alışık oldukları bir atmosferde Fenerbahçe'ye karşı oynadıklarını söyledi.Tribünlerin çok coşkulu olduğunu aktaran Taha, taraftarların her maçta kendilerine çok önemli destek verdiğini dile getirdi.Sahada taraftar desteğiyle karakterlerini yansıttıklarını belirten Taha,diye konuştu.Taha Altıkardeş, genç Türk oyunculara güvenilmesini isteyerek, çok yetenekli gençlerin olduğunu sözlerine ekledi.