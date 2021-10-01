Taha Akgül, Oslo'da üçüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmak için mindere çıkacak.



Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, AA muhabirine, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu.



Taha, Dünya Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan kısa bir süre sonra yapılacağına işaret ederek, "Zaten olimpiyatlara iyi hazırlanmıştık. O yüzden Dünya Şampiyonası'na hazırlanma gibi bir zamanımız olmadı. 'Hazırız' diyebilirim. Zaten fizik olarak olimpiyatlara yönelik çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. O çalışmanın verdiği formla Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.



"Buraya rahat bir şekilde gidiyorum." diyen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir müsabaka gibi... Tabii ki ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Her katıldığım şampiyonada altın madalya için güreşen bir sporcuyum. Burada psikolojik olarak daha rahat güreşeceğim. Çünkü olimpiyatlarda hedefim altın madalyaydı, bronz nasip oldu. Ummadığım, beklemediğim bir yenilgi aldım. Şimdi en azından Dünya Şampiyonası'na olimpiyatın stresini de atmış bir şekilde gideceğim. Bu rahatlıkla, bu öz güvenle güreşeceğim. İyi olacağını düşünüyorum. İlk defa belki de kasmadan, kendimi rahat hissederek bir Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Dünya Şampiyonası hep önemlidir. İnşallah, Allah nasip ederse üçüncü kez dünya şampiyonluğu hedefim var. "



Paris 2024'e kadar devam kararı



Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etmeyi ve altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.



Paris Olimpiyatları'na 3 senenin kaldığını hatırlatan milli güreşçi, "İki sene sonra eleme turnuvaları başlıyor. Bir anda olimpiyat havasına bir daha gireceğiz. Üç sene çok kısa bir süre, şampiyon olduğum Rio 2016'dan Tokyo Olimpiyatları'na kadar 5 sene çok çabuk geçti. Paris Olimpiyatları'nın da bir an önce geleceğini düşünüyorum. O yüzden 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar da var gücümle çalışacağım. Yapabildiğimin en iyisini inşallah Paris Olimpiyatları'nda sergileyeceğim. İnşallah o zamana kadar da devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.



Serbest Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül, takımda yaşanan jenerasyon değişikliğine değinerek şu ifadeleri kullandı:



"Ben aslında bu Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmayı düşünmüyordum. Genç arkadaşlarımızın tecrübe kazanmaları, alttan gelen genç kardeşlerimizin önünü açmak açısından düşünmüyordum. Ama hocalarımla daha sonra konuştuk ve müsabık olma, maç tecrübesi, gelecek adına güreşmemizin faydalı olacağına kadar verdik. Takımımızın yaş ortalaması düşmeye başladı. Bu, gelecek adına çok iyi. Dünyada tüm takımlar jenerasyon değişikliği yaşıyor. Biz de yavaş yavaş kabuk değiştirmeye başlıyoruz. Artık ben takımın en yaşlı ismi oldum. Bizler yavaş yavaş yerimizi genç arkadaşlarımıza bırakacağız, onların önünü açacağız. Onlara örnek olacağız. Dünya Şampiyonası'nda tecrübeli ağabeyleri olarak onları motive edeceğiz. İnşallah onlar da bizden bayrağı alıp daha da ileri götürecekler."



"ABD'li güreşçi ile rövanş çok farklı olacak"



Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda yenildiği ABD'li güreşçi Gable Steveson'ın, ülkesinde profesyonel güreş eğlence şirketi WWE ile anlaştığını ve Norveç'teki Dünya Şampiyonası'na katılmayacağını aktardı.



Steveson ile mutlaka tekrar güreşmek istediğini ve ondan rövanşı alacağını belirten Taha, şöyle konuştu.



"Kendisi bir branş değişikliğine gitti. WWE organizasyonunda artık yarışacak. Güreşe ara verdiğini söyledi. O yüzden Dünya Şampiyonası'nda olmayacak. Daha çok genç bir sporcu. 2016 yılında 15 yaşındayken Twitter'dan, 'Taha Akgül çok efsane bir sporcu, umarım sporu bırakmadan onunla güreşme fırsatı bulurum' mesajı paylaşmış. Olimpiyatta çeyrek finalde karşılaştık. Çok iyi hazırlanmış, bana motive olmuş. Ben de onun müsabakalarını izledim. Bana soruyorlar, 'Onun müsabakasını izledin mi? diye. Tabii ki inanın orada 4 müsabaka yaptım. Güreşmeden önce hepsinin tek tek bütün maçlarını izledim. ABD'li sporcunun da yaptığı bütün kontraları, hepsini ezberledim. Ama iyi hazırlanmış. Finalde saliseler kala Gürcü sporcuyu yendi, şampiyon oldu. Demek ki bizden daha iyi çalışmış, daha çok hak etmiş. Hem Gürcü sporcuyu hem de beni yenerek şampiyon oldu. Hak ettiği bir şampiyonluğu aldı."



ABD'li güreşçi ile yaptığı karşılaşmayı anlatan Taha, "Benim için de inanın hiç yorulmadan çıktığım bir maç oldu. 2-2,5 dakika maçtan koptum. 8-0 oldu maç, hiç yaşamadığım bir şey, ilk kez 8-0 geriye düştüm. Çevirecek konsantrasyonu da kendimde bulamadım. 2,5 dakika kadar bekledim, o da bekledi maç bitti. Nabzım yükselmeden maçtan çıktım. İlk defa yenildiğim bir müsabakada kendimi zorlayamadım. Garip bir şeydi, basiretim bağlandı. Elim ayağıma dolandı. Öyle bir yenilgi oldu. ABD'li sporcu da başka bir organizasyonda yarışacak. Belki ilerleyen yıllarda karar değiştirip gelebilir. Çünkü yaşı daha çok genç. Gelirse de bir rövanş belki nasip olur. Onunla bir dahaki maç çok farklı olacak. İnanın çok farklı olacak çünkü Gürcü sporcu ile olan maçını da izledim. Çok eksikleri var. Bir dahaki müsabakanın çok farklı olacağının sözünü veriyorum. Umarım tekrar karşılaşırız." ifadelerini kullandı.



