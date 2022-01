Taffarel: 'Düşündüğümden daha iyi hissediyorum'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev alan Claudio Taffarel, kulüpteki durumuyla ilgili konuştu.



"DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"



Taffarel, "Bu kulübe geldiğimde bunun benim için ve kariyerim için çok iyi olduğunu biliyordum. Şu an Liverpool'da düşündüğümden daha iyi hissediyorum" dedi.



Liverpool'un çok büyük bir kulüp olduğunu ve tarihinin inanılmaz olduğunu söyleyen Brezilyalı antrenör, "Bu gerçekten inanılmaz iyi bir şey. Bu kadar büyük bir kulübün küçük şeylerle ilgilenmeyeceğini düşünmüştüm ama yanılmışım. Her şeyle ilgileniyorlar. Sizin evinizde rahat hissetirmek istiyorlar, bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını soruyorlar. Gerçekten her şeyle ilgileniyorlar, bu çok güzel bir durum. Size her durumda yardımcı olacak insanlar var. Bu da sizi oldukça rahat hissettiriyor." yorumunda bulundu.



"BİZİM İÇİN HER ŞEY ÇOK İYİ"



İngilizcesinin çok iyi olmadığını belirten Taffarel, "İngilizce'yi çok iyi konuşamıyorum ama kulüpteki insanlar bana son derece yardımcı oluyorlar. Kulüp dışındaki insanların da yardımları oluyor; sokakta, süpermarkette. İnsanlar çok kibar ve yardımcı olmak istiyorlar. İyi hissetmenizi istiyorlar. Bizim için burada her şey çok iyi" sözlerini kullandı.



"ALISSON'U ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM"



Liverpool'da birlikte çalıştığı Alisson için konuşan 55 yaşındaki antrenör, "Alisson'u uzun yıllardır tanıyorum. Alisson ile aynı kulüpte futbola başladık, Internacional. Alisson'u çocuk yaşlardan itibaren tanıyorum. Brezilyalı insanlar olarak biz her zaman sosyalleşmeyi severiz, bu yüzden burada Brezilyalıların olması da bizim için iyi. Ancak aynı zamanda buradaki insanlarlar da ilişki kurmak önemli" şeklinde konuştu.



"İTALYA VE TÜRKİYE'YE BENZER"



Sosyalleşmenin aynı zamanda dil öğrenme sürecini de geliştirdiğini söyleyen Taffarel, "Bu konu dil öğrenmemi ve ülkeyi öğrenmeme yardımcı oluyor. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum. İtalya ve Türkiye'de yaşadığımızda da durum aynıydı; her zaman yaşadığımız yerdeki insanları anlamanın önemli olduğunu düşündük çünkü bizler de onlar gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.





