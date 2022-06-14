Szalai'nin arkadaşı için Trabzonspor devrede

Attila Szalai'nin milli takımdan arkadaşı olan ön liberonun, Süper Lig'in yolunu tutacağı iddia edildi. Attila Szalai ile Macaristan milli takımı formasını giyen Adam Nagy için Trabzonspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Szalai'nin arkadaşı için Trabzonspor devrede
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14 Haziran 2022 14:41
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Adam Nagy ile İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre 26 yaşındaki ön libero için Trabzonspor devrede.

ADAM NAGY'NİN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Serie B'de Pisa forması giyen 26 yaşındaki Macar Milli oyuncu Adam Nagy ile yakından ilgileniyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu geride kalan sezonda 34 maça çıktı. 




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