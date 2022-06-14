Fenerbahçeli Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Adam Nagy ile İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre 26 yaşındaki ön libero için Trabzonspor devrede.
ADAM NAGY'NİN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Serie B'de Pisa forması giyen 26 yaşındaki Macar Milli oyuncu Adam Nagy ile yakından ilgileniyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu geride kalan sezonda 34 maça çıktı.
ADAM NAGY'NİN 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Serie B'de Pisa forması giyen 26 yaşındaki Macar Milli oyuncu Adam Nagy ile yakından ilgileniyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu geride kalan sezonda 34 maça çıktı.