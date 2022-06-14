Fenerbahçeli Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Adam Nagy ile İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre 26 yaşındaki ön libero için Trabzonspor devrede.Calciomercato'nun haberine göre Trabzonspor, Serie B'de Pisa forması giyen 26 yaşındaki Macar Milli oyuncu Adam Nagy ile yakından ilgileniyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu geride kalan sezonda 34 maça çıktı.