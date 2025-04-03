Svensson: "Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş futbolcusu Jonas Svensson, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Svensson: 'Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı'
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03 Nisan 2025 23:06
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Jonas Svensson açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı:

"Maça iyi başladık. Galatasaray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitirici noktalarda iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız."
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