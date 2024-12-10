Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler için karar

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler için karar
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10 Aralık 2024 00:30
Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

"BİR DAHA ÜLKEYE GELMEYECEK"

Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.

"TÜRKLER YABANCI HAKEM İSTİYOR"

Öte yandan Suudi Arabistan basınında Halil Umut Meler'in Al Shabab tarafından şikayet edilmesi sonrası Türkiye'de Meler'e büyük tepki gösterildiği ve Süper Lig'de taraftarların yabancı hakem için ısrarlı olduğu yazıldı.
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