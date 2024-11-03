Suudi Arabistan'da Steven Gerrard'a tepki!

Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Al-Qadisiyah mağlubiyeti sonrası ıslıklandı.



Çıktığı son 6 maçta 4 kez kaybeden Ettifaq, ayrıca 2. Lig takımı Al-Jabalain tarafından Kral Kupası'ndan da elendi.



Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarını üzerine çeken İngiliz teknik adam, son olarak Al-Qadisiyah 2-0 mağlup oldu. Gerrard bu mağlubiyetin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.



Ülke basınında, Suudi Arabistan'da mutsuz olan genç çalıştırıcı ile kısa süre içinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.



