Sutopu Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini aldı

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sutopu Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini aldı
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16 Aralık 2024 15:00
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ikinci maçında Büyük Britanya'ya 14-8 mağlup oldu.

Kadınlar Dünya Kupası Division 2'de grup mücadeleleri devam ediyor. İlk gün müsabakalarında Bulgaristan'ı farklı yenen A Milli Kadın Sutopu Takımı, gruptaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki maçı son periyoda kadar dengede götürse de mağlubiyete engel olamadı ve mücadeleden 14-8 yenik ayrıldı. Milli takımda en skorer isim attığı 4 golle Kübra Kuş oldu.

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