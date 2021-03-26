Süper Lig'de kart rekoru! Kırmızı kartlar arttı, sarı kartlar azaldı

Takımlar Sarı Kırmızı Aytemiz Alanyaspor 66 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 72 7 Beşiktaş 52 5 Çaykur Rizespor 66 4 Demir Grup Sivasspor 54 3 Fatih Karagümrük 67 5 Fenerbahçe 66 3 Fraport TAV Antalyaspor 61 9 Galatasaray 60 7 Gaziantep 71 5 Gençlerbirliği 69 4 Göztepe 54 1 Atakaş Hatayspor 58 9 Hes Kablo Kayserispor 56 6 İttifak Holding Konyaspor 72 0 Kasımpaşa 60 6 Medipol Başakşehir 47 4 MKE Ankaragücü 74 6 Trabzonspor 47 4 Yeni Malatyaspor 61 4 Yukatel Denizlispor 63 3

Sezon Sarı Ortalama Kırmızı Ortalama 2011-2012 1569 4,93 105 2,28 2012-2013 1446 4,73 70 2,06 2013-2014 1331 4,35 95 2,79 2014-2015 1462 4,78 88 2,59 2015-2016 1412 4,61 91 2,68 2016-2017 1374 4,49 73 2,15 2017-2018 1375 4,49 88 2,59 2018-2019 1355 4,43 79 2,32 2019-2020 1385 4,53 98 2,88 2020-2021 1296 4,18 97 3,13

Süper Lig'de son yılların en fazla kırmızı ve en az sarı kartın gösterildiği sezon yaşanıyor.Sezonunun geride kalan 31 haftalık bölümde futbolculara toplamda 97 kırmızı ve bin 296 sarı kart gösterildi.Ligde hakemler, kırmızı kartlarına hafta başına 3,13, sarı kartlarına ise maç başına 4,18 ortalamayla başvurdu.Son 10 yıllık dönemde ligde en fazla kırmızı kartın gösterildiği ve en az sarı kartın çıktığı sezon, 2020-2021 sezonu olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kartı Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolcular gördü.Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hataysporlu futbolculara şu ana kadar 9'ar kez kırmızı kart gösterildi. Bu iki takımı, 7'şer kırmızı kartla Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.Sadece İttifak Holding Konyasporlu oyunculara kırmızı kartın çıkmadığı ligde, Göztepe'den de bir futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Süper Lig'de bu sezon en fazla sarı kart MKE Ankaragücü futbolcularına çıktı.Başkent ekibinin oyuncularına toplamda 74 kez sarı kart gösterilirken, bu takımı 72'şer kartla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İttifak Holding Konyaspor izledi.Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ise 47'şer kezle şu ana kadar en az sarı kart gören takımlar oldu.Süper Lig'de takımların şu ana kadar gördüğü kartlar şöyle:Süper Lig'de son 10 sezonunda toplam ve maç başına çıkan sarı kart ortalaması ile toplam ve hafta başına gösterilen kırmızı kart ortalaması şöyle: