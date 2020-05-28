Süper Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı!

Koronavirüs arası sonrasında 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de yeni bir kural geldi.Ligde mücadele edecek olan takımlar, hastalık, sakatlık vb. sorunları engellemek için 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.5 oyuncu değişikliği kuralı, daha önce sezona kaldığı yerden devam eden Almanya Bundesliga'da uygulanmıştı."Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır."