Süper Lig maçı öncesi taraftarlara aşı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesinde taraftarlara Kovid-19 aşısı uygulandı.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni Adana Stadı önünde Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu.



Maç için stada giden taraftarlardan aşı takvimini tamamlamamışlara veya hatırlatma dozu olması gerekenlere burada aşı yapıldı.



Sarıçam İlçe Sağlık Müdürü Hüsem Efe, gazetecilere, taraftarların eksik aşılarını tamamlaması için bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunun gibi toplu organizasyonlarda, maçlarda, stada girişlerde hatırlatma dozları olmayanların hatırlatma dozlarını, aşı eksiği bulunanların da aşılarını yapmak üzere stant kurduk. İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğündeki sağlık personelimizle burada vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."



Aşılarını yaptıran taraftarlar daha sonra maçı izlemek için stada girdi.



