Süper Lig maçı öncesi taraftarlara aşı

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesinde taraftarlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig maçı öncesi taraftarlara aşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 14:36
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesinde taraftarlara Kovid-19 aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni Adana Stadı önünde Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu.

Maç için stada giden taraftarlardan aşı takvimini tamamlamamışlara veya hatırlatma dozu olması gerekenlere burada aşı yapıldı.

Sarıçam İlçe Sağlık Müdürü Hüsem Efe, gazetecilere, taraftarların eksik aşılarını tamamlaması için bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun gibi toplu organizasyonlarda, maçlarda, stada girişlerde hatırlatma dozları olmayanların hatırlatma dozlarını, aşı eksiği bulunanların da aşılarını yapmak üzere stant kurduk. İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğündeki sağlık personelimizle burada vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."

Aşılarını yaptıran taraftarlar daha sonra maçı izlemek için stada girdi.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.