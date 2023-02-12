Süper Lig'in son maçı derbiye sahne olacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet veren deprem faciasının ardından alınan kararları açıkladı. Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine kalan haftalarda 3'er puan verilmesi kararı sonrası gözler fikstüre çevrildi.



Süper Lig'in dört büyük takımının üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşı karşıya gelmedi. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu maçlardan 6'şar puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ikinci devrede karşı karşıya gelmedi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçından hükmen galibiyet nedeniyle 3 puan alacak.



F.BAHÇE VE G.SARAY SON KEZ DERBİDE SAHADA



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep FK'ya karşıydı.



Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



DÖRT BÜYÜKLERİN HÜKMEN GALİP GELECEĞİ MAÇLAR



Galatasaray



Gaziantep FK - Galatasaray

Atakaş Hatayspor - Galatasaray



Fenerbahçe



Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK



Beşiktaş



Beşiktaş - Gaziantep FK

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor



Trabzonspor



Gaziantep FK - Trabzonspor





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