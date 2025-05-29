Süper Lig'e son bileti kapan takım Fatih Karagümrük!

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Fatih

ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.



1 sezon aradan sonra yeniden

BANDIRMASPOR, FİNALDE ÖNE GEÇTİ



Mücadelenin 37. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, sol ayağıyla ceza sahasına kavisli bir top gönderdi. Kaleci Kaleci Furkan önde yakalanınca doğrudan kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu.

🔥🔥Hikmet Çiftçi, harika bir golle Bandırmaspor'u 1-0 öne geçiriyor! pic.twitter.com/DdvjU2SmZX



— Sporx (@sporx) May 29, 2025



İKİNCİ YARI, GOLLE BAŞLADI



Maçın 46. dakikasında Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hücumda Camacho'nun çalımla açtığı alan sonrası sağ kanattan bindiren Talha'ya pası geldi. Talha, ceza sahasının sağ yan çizgisine yakın bölgeden içeriye yerden ortasını yaptı. Savunmada Atınç'tan sekip kale önüne düşen topu Wesley, sağ ayağıyla tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.

Fatih Karagümrük, Wesley ile skoru eşitliyor! pic.twitter.com/KO7yC18Uxv



— Sporx (@sporx) May 29, 2025



FATİH KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ



90 dakika, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük, uzatma dakikalarında öne geçti. 91. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çağtay Kurukalıp, penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Atakan Çankaya sol köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

🔥Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya ile geri döndü! pic.twitter.com/DEOiXaBxNg



— Sporx (@sporx) May 29, 2025

Adım adım Süper Lig'e! Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkarıyor! pic.twitter.com/moglarjlvi



— Sporx (@sporx) May 29, 2025

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)













KaragümrükYeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere biterken, uzatmalara giden maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.Mücadelede ilk gol, Bandırmaspor'dan geldi. Bandırmaspor'un golünü 37. dakikadakaydetti.İlk yarı, Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da golle başladı. Fatih Karagümrük'te46. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.Karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol sesi çıkmazken uzatmaların başında, 91. dakikada, Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçiren golü attı.Dakikalar, 105'i gösterdiğinde ise Fatih Karagümrük'tefarkı 2'ye çıkartan golü attı.Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük,Süper Lig'e yükseldi.105. dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hızlı hücumda Dovedan'dan pası alan Ahmet Sivri rakip ceza sahası yayının sağından sağ ayağının üstüyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye doğru gönderdi. Kaleci Akın'ı geçen top, sol yan direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçının ilk yarısını Balıkesir temsilcisi 1-0 önde tamamladı.Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan'ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.Yeni Sakarya AtatürkYasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar BirinciFurkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk.89 Dovedan), GöktanAkın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük)Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç, Dk. 112 Mulumba, Dk. 115 Louzif (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 87 Göktan Gürpüz, Dk. 105+2 Ahmet Sivri, Dk. 109 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)