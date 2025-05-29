Süper Lig'e son bileti kapan takım Fatih Karagümrük!

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere biterken, uzatmalara giden maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Mücadelede ilk gol, Bandırmaspor'dan geldi. Bandırmaspor'un golünü 37. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.
İlk yarı, Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da golle başladı. Fatih Karagümrük'te Wesley, 46. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol sesi çıkmazken uzatmaların başında, 91. dakikada Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçiren golü attı.
Dakikalar, 105'i gösterdiğinde ise Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, farkı 2'ye çıkartan golü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük, 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Mücadelenin 37. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, sol ayağıyla ceza sahasına kavisli bir top gönderdi. Kaleci Kaleci Furkan önde yakalanınca doğrudan kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu.
İKİNCİ YARI, GOLLE BAŞLADI
Maçın 46. dakikasında Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hücumda Camacho'nun çalımla açtığı alan sonrası sağ kanattan bindiren Talha'ya pası geldi. Talha, ceza sahasının sağ yan çizgisine yakın bölgeden içeriye yerden ortasını yaptı. Savunmada Atınç'tan sekip kale önüne düşen topu Wesley, sağ ayağıyla tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.
FATİH KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ
90 dakika, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük, uzatma dakikalarında öne geçti. 91. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çağtay Kurukalıp, penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Atakan Çankaya sol köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
105. dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hızlı hücumda Dovedan'dan pası alan Ahmet Sivri rakip ceza sahası yayının sağından sağ ayağının üstüyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye doğru gönderdi. Kaleci Akın'ı geçen top, sol yan direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçının ilk yarısını Balıkesir temsilcisi 1-0 önde tamamladı.
Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.
19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.
Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan'ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp'ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk.89 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 89 Ahmet Sivri), Wesley
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)
Goller: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç, Dk. 112 Mulumba, Dk. 115 Louzif (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 87 Göktan Gürpüz, Dk. 105+2 Ahmet Sivri, Dk. 109 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere biterken, uzatmalara giden maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Mücadelede ilk gol, Bandırmaspor'dan geldi. Bandırmaspor'un golünü 37. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.
İlk yarı, Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da golle başladı. Fatih Karagümrük'te Wesley, 46. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol sesi çıkmazken uzatmaların başında, 91. dakikada Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçiren golü attı.
Dakikalar, 105'i gösterdiğinde ise Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, farkı 2'ye çıkartan golü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük, 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
BANDIRMASPOR, FİNALDE ÖNE GEÇTİ
🙌FATİH KARAGÜMRÜK'TE SÜPER LİG SEVİNCİ! pic.twitter.com/UJYGCgrh5j
— Sporx (@sporx) May 29, 2025
Mücadelenin 37. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, sol ayağıyla ceza sahasına kavisli bir top gönderdi. Kaleci Kaleci Furkan önde yakalanınca doğrudan kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu.
🔥🔥Hikmet Çiftçi, harika bir golle Bandırmaspor'u 1-0 öne geçiriyor! pic.twitter.com/DdvjU2SmZX
— Sporx (@sporx) May 29, 2025
İKİNCİ YARI, GOLLE BAŞLADI
Maçın 46. dakikasında Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hücumda Camacho'nun çalımla açtığı alan sonrası sağ kanattan bindiren Talha'ya pası geldi. Talha, ceza sahasının sağ yan çizgisine yakın bölgeden içeriye yerden ortasını yaptı. Savunmada Atınç'tan sekip kale önüne düşen topu Wesley, sağ ayağıyla tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.
Fatih Karagümrük, Wesley ile skoru eşitliyor! pic.twitter.com/KO7yC18Uxv
— Sporx (@sporx) May 29, 2025
FATİH KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ
90 dakika, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük, uzatma dakikalarında öne geçti. 91. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çağtay Kurukalıp, penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Atakan Çankaya sol köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
FATİH KARAGÜMRÜK, FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
🔥Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya ile geri döndü! pic.twitter.com/DEOiXaBxNg
— Sporx (@sporx) May 29, 2025
105. dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hızlı hücumda Dovedan'dan pası alan Ahmet Sivri rakip ceza sahası yayının sağından sağ ayağının üstüyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye doğru gönderdi. Kaleci Akın'ı geçen top, sol yan direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Adım adım Süper Lig'e! Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkarıyor! pic.twitter.com/moglarjlvi
— Sporx (@sporx) May 29, 2025
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçının ilk yarısını Balıkesir temsilcisi 1-0 önde tamamladı.
Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.
19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.
Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan'ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp'ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 120 Emir Tintiş), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 113 Salih Dursun), Doh, Camacho (Dk. 75 Serginho), Johnson (Dk.89 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 89 Ahmet Sivri), Wesley
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 97 Sergen Piçinciol), Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 97 Louzif), Mulumba, Ndongala (Dk. 77 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+2 Kerim Avcı), Messaoudi, Diony (Dk. 77 Paixao)
Goller: Dk. 37 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46 Wesley, Dk. 91 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 105 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 18 Messaoudi, Dk. 28 Hakan Bilgiç, Dk. 112 Mulumba, Dk. 115 Louzif (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 87 Göktan Gürpüz, Dk. 105+2 Ahmet Sivri, Dk. 109 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
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