Süper Lig'den Sinan Gümüş'e bir resmi teklif daha

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Sinan Gümüş'e Fatih Karagümrük'ten sonra Kasımpaşa da resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'den Sinan Gümüş'e bir resmi teklif daha
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07 Eylül 2021 14:32
Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen Sinan Gümüş için bu kez Kasımpaşa devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Sinan Gümüş için resmi teklif yaptı. İstanbul ekibi, Sinan Gümüş'e, "Bonservisini kulübünden al, gel" çağrısında bulundu. 27 yaşındaki oyuncu teklife sıcak bakarken, son kararı sarı lacivertliler verecek

Sinan Gümüş için hamle yapan bir diğer kulüp Fatih Karagümrük olmuştu. Fenerbahçe ile anlaşan İstanbul ekibi, Sinan Gümüş ile anlaşamamıştı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sinan Gümüş ile ilgili, "Sinan için Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik." sözlerine yer vermişti.

"GİTMEM DİYE TUTTURDU"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıkmıştı

Fenerbahçe'de toplam 20 maça çıkan Sinan'ın 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.


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