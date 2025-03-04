Süper Lig'den 3 isim Nijerya Milli Takımı'nda!

Nijerya'nın Zimbabwe ve Ruanda ile oynayacağı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçlarının aday kadrosuna, Süper Lig'den çağrılan isimler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 3 isim Nijerya Milli Takımı'nda!
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04 Mart 2025 19:14
Son güncelleme 04 Mart 2025 19:16
Nijerya'nın Zimbabwe ve Ruanda ile oynayacağı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçları için Süper Lig'den kadroya dahil edilen oyuncular açıklandı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Göztepe'den Anthony Dennis, Nijerya aday kadrosuna davet edildi. 

Nijerya Milli Takımı, 21 Mart tarihinde Ruanda ile, 24 Mart tarihinde de Zimbabwe ile karşılaşacak. 

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