Süper Lig'den 3 isim Nijerya Milli Takımı'nda!

Nijerya'nın Zimbabwe ve Ruanda ile oynayacağı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçları için Süper Lig'den kadroya dahil edilen oyuncular açıklandı.
Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Göztepe'den Anthony Dennis, Nijerya aday kadrosuna davet edildi.
Nijerya Milli Takımı, 21 Mart tarihinde Ruanda ile, 24 Mart tarihinde de Zimbabwe ile karşılaşacak.
Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Göztepe'den Anthony Dennis, Nijerya aday kadrosuna davet edildi.
Nijerya Milli Takımı, 21 Mart tarihinde Ruanda ile, 24 Mart tarihinde de Zimbabwe ile karşılaşacak.