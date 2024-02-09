Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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09 Şubat 2024 10:34
Son güncelleme 09 Şubat 2024 10:41
Süper Lig'de 25'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde;

9 ŞUBAT CUMA

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR

13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor -  Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

 
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