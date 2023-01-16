Süper Lig'de en çok kaybeden takım İstanbulspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 15 puanla 18. sırada tamamlayan İstanbulspor, devrenin en çok mağlubiyet (11) yaşayan takımı oldu.



Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 18 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, 11 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.



İstanbulspor, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.



İlk 10 maçlık periyotta Osman Zeki Korkmaz yönetiminde 8 puan toplayan ve ardından teknik direktör değişikliğine giden İstanbulspor, Fatih Tekke idaresinde 8 karşılaşmada 7 puan aldı.



En golcü isim Ethemi



Süper Lig'in ilk yarısında İstanbulspor'un en golcü ismi Valon Ethemi oldu.



Kuzey Makedonyalı futbolcu, takımının attığı 18 golün 7'sini kaydetti.



Ethemi'nin ardından en fazla gol sevincini Jetmir Topalli yaşadı. Kosovalı futbolcu, ligde 4 kez fileleri havalandırırken, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol attı.



Kaleci Jensen bütün maçlarda 90 dakika oynadı



İstanbulspor'un Danimarkalı kalecisi David Jensen, ligde oynanan 18 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.



Sarı-siyahlı ekibin en çok süre alan ismi konumundaki Jensen, ligin ilk yarısında takımlarının bütün maçlarında 90 dakika forma giyen 13 oyuncudan biri oldu.



En çok kart gören Eduart Rroca



İstanbulspor, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 36 sarı kart gördü.



Ligde 18 maçın 10'unda görev yapan Arnavut futbolcu Eduart Rroca, İstanbul temsilcisinin en çok kart gören futbolcusu oldu. Rroca, 1 kırmızı ve 5 sarı kartla cezalandırıldı.





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