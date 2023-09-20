Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 6. haftadaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Başakşehir - Galatasaray / Kadir Sağlam
Beşiktaş - Kayserispor / Ali Şansalan
Alanyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan
Hatayspor - Trabzonspor / Burak Şeker
Gaziantep FK - İstanbulspor / Murat Erdoğan
Pendikspor - Fatih Karagümrük / Tugay Kaan Numanoğlu
Çaykur Rizespor - Sivasspor / Burak Pakkan
Antalyaspor - Samsunspor / Arda Kardeşler
Ankaragücü - Konyaspor / Erkan Özdamar
Kasımpaşa - Adana Demirspor / Yasin Kol
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Başakşehir - Galatasaray / Kadir Sağlam
Beşiktaş - Kayserispor / Ali Şansalan
Alanyaspor - Fenerbahçe / Atilla Karaoğlan
Hatayspor - Trabzonspor / Burak Şeker
Gaziantep FK - İstanbulspor / Murat Erdoğan
Pendikspor - Fatih Karagümrük / Tugay Kaan Numanoğlu
Çaykur Rizespor - Sivasspor / Burak Pakkan
Antalyaspor - Samsunspor / Arda Kardeşler
Ankaragücü - Konyaspor / Erkan Özdamar
Kasımpaşa - Adana Demirspor / Yasin Kol