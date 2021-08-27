Süper Lig'in 3. haftasında Antayaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadele 3-2'lik skorla Antalyaspor güldü.



Antalyaspor'un gollerini 18, 54. (penaltı), 90+10. (penaltı) Haji Wright kaydetti.



Çaykur Rizespor'un golleri 61. ve 90+3. dakikada (penaltı) Damjan Djokovic'ten geldi.



Maçta üç kez penaltı düdüğü çalarken, 90. dakikadan sonra inanılmaz anlar yaşandı. Antalyaspor kazanan taraf oldu.



Bu sezon ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 4 yaptı. Çayku Rizespor 1 puanda kaldı.



