Süper Lig'de 3 penaltılı açılış maçı! Antalyaspor kazandı

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında 3 penaltı düdüğü çaldı. Antalyaspor, Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Süper Lig'de 3 penaltılı açılış maçı! Antalyaspor kazandı
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27 Ağustos 2021 22:38
Süper Lig'in 3. haftasında Antayaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadele 3-2'lik skorla Antalyaspor güldü.

Antalyaspor'un gollerini 18, 54. (penaltı), 90+10. (penaltı) Haji Wright kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golleri 61. ve 90+3. dakikada (penaltı) Damjan Djokovic'ten geldi.

Maçta üç kez penaltı düdüğü çalarken, 90. dakikadan sonra inanılmaz anlar yaşandı. Antalyaspor kazanan taraf oldu.

Bu sezon ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 4 yaptı. Çayku Rizespor 1 puanda kaldı.


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