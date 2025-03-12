Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 18:47
Son güncelleme 12 Mart 2025 19:52
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

14 MART CUMA

20.30 Galatasaray – Antalyaspor: Ozan Ergün

15 MART CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK – Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa – Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 Başakşehir FK – Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.30 Konyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

16 MART PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor – Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Hatayspor – Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe – Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe – Samsunspor: Cihan Aydın

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ




EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery