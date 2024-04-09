Süper Kupa maçındaki golün perde arkası; Icardi tarihe geçti!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı dünya basınında geniş yer buldu. Mücadele 1 dakika oynandı, Cim Bom 50 saniyede golü buldu. Çok tartışılan golün perde arkası ortaya çıktı. Golün sahibi Mauro Icardi de tarihe geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa maçındaki golün perde arkası; Icardi tarihe geçti!
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09 Nisan 2024 09:47
Galatasaray'ın Fenerbahçe U19 takımı karşısındaki 50 saniyelik istatistik verileri oldukça ilginç.

Mücadeleye santrayla başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte sadece Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.

Golün hazırlayıcısı olan Abdülkerim 5, Nelsson 4, Torreira 2, Berkan, Kaan, Köhn, Barış Alper ve son olarak Icardi topa 1 kez temas etti ve 50 saniyede fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları ise topa dokunamadan yönetim kararıyla sahadan çekilmek zorunda kaldı.

O SANTRAYI ÇALIŞMIŞLAR

Sarı-Kırmızılı takımın, Fenerbahçe derbisine çıkmadan önce ilk santradan gol üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in maçın başında sahadan çekilme planı nedeniyle vakit kaybetmeden gol bulmak isteyen Galatasaray cephesinin, son taktik provada oyun başlangıcını kurguladığı belirlendi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; ilk presi atlattıktan sonra Abdülkerim'in uzun pasına Barış'ın hareketlenmesi ve Icardi'yi boşa çıkarması, Cim Bom'un son idmanında denenen birkaç farklı kurgudan biriydi.

MUSLERA HEMEN TOPU SEÇTİ

Muslera bu nedenle para atışını kazanınca hiç tereddüt etmeden topu seçti. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yaptığı açıklamada tüm planlarını rakibin durumuna bakmadan kazanmak üzere yaptıklarını dile getirmişti.

ICARDI TARİHE GEÇTİ

Süper Kupa maçının 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Mauro Icardi, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu oldu. 8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan lig maçında Galatasaray forması giyen Mirza Seydic'in 55. saniyede kaydettiği gol, iki takım arasındaki maçlarda atılan en hızlı gol ünvanı taşıyordu. O mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Icardi bu rekoru geride bırakarak bir kez daha Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

25 GOL, 10 ASİST

Arjantinli yıldız ayrıca kariyerinin en iyi sezonunu da Galatasaray'da geçiriyor. Sarı-Kırmızılı formayla 25 gol, 10 asiste ulaşan Güney Amerikalı santrfor, 35 gole katkıda bulunarak kendi kariyer rekorunu kırdı.  

 
 

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