Phoenix Suns, başantrenör Mike Budenholzer'ın görevine bir sezonun ardından son verildiğini duyurdu.



Ligin en pahalı kadrosuna sahip olan Suns, sezonu 36 galibiyet ve 46 mağlubiyetle tamamlayarak beklentilerin oldukça altında kaldı ve play-in dahi yapamayarak sezonu erken kapattı.



Yapılan takım açıklamasında, "En üst seviyede rekabet etmek temel hedefimizdi ve bu sezon bu hedefin gerisinde kaldık. Taraftarlarımız daha iyisini hak ediyor. Değişim şart." ifadelerine yer verildi.



Budenholzer, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Frank Vogel'ın yerine beş yıllığı 50 milyon doları aşan bir sözleşmeyle takımın başına getirilmişti. Ancak o da selefi gibi ilk sezonun ardından gönderildi.



Suns, böylece son üç sezonda üçüncü kez başantrenör değişikliğine gidecek. 2022-23 sezonu sonrası Monty Williams da görevden alınmıştı.



All-Star arasından sonra 10 galibiyet ve 18 mağlubiyet alan Phoenix, son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve play-in dışında kaldı. Sezon boyunca .500 ve üzeri galibiyet yüzdesine sahip takımlara karşı ise yalnızca 12 galibiyet alabildi (12-32).



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Budenholzer'ın bu sezon soyunma odasında oyuncularla özellikle de yıldız isim Devin Booker ile bağ kurmakta zorlandığı ve kadronun ona karşılık vermediği belirtildi.



Önümüzdeki yaz Phoenix'in kadrosunu Booker etrafında yeniden şekillendirmesi ve Kevin Durant ile yolları ayırmayı, ayrıca Bradley Beal'ın geleceğini değerlendirmeyi planladığı aktarılıyor.



Durant, kadrodayken takım 33-29'luk bir performans sergilerken, onsuz çıktığı 20 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Yıldız oyuncu sezonun son yedi maçında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Phoenix Suns, NBA tarihinde sezona 8 galibiyet 1 mağlubiyetle başlayıp da play-off yapamayan üçüncü takım oldu. Mart ve Nisan aylarında yaşanan çöküşte, takım sekiz maç üst üste çift haneli farklarla mağlup olarak kulüp tarihinin en kötü serisini yaşadı.



