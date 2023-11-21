Phoenix Suns'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal'ı geçici olarak kadro dışı bırakma gerekçesi ortaya çıktı.



Suns'ın yeni oyuncusu Beal, mevcut NBA sezonunda oynamasını sınırlayan kalıcı bir sırt sorunuyla boğuştuğu için bazı aksiliklerle karşı karşıya.



Suns'a yüksek profilli bir takasla katılan yıldız guard, normal sezonda bu sebeplerden dolayı sadece üç maç forma giyebilmişti.



The Athletic'ten Shams Charania, üç hafta içinde yeniden değerlendirilecek olan Beal'ın durumu hakkında daha fazla bilgi verdi:



"Bradley Beal üç hafta içinde yeniden değerlendirilmeye alınacak. Sırt işleri biraz sıkıntılı. Rahatsızlık, gerginlik ve günlük zorluklar içeriyor. Antrenman kampındayken sırtındaki disk sorunuyla uğraşıyordu. Çok sayıda MR ve muayenede önemli bir yapısal sorun ortaya çıkmamasına rağmen, Beal bu sırt sorunundan kaynaklanan rahatsızlık ve bacaklarındaki sinir tahrişiyle uğraşmıştı."



Charania, Suns'ın Beal'in durumuna stratejik bir yaklaşımda bulunduğunu ve yıldız oyuncuyu günlük belirsizliklere ve muhtemel inişli çıkışlı performanslara maruz bırakmak yerine, kendisini geçici olarak kadro dışı bırakmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi:



"O takım Kasım ve Aralık'ta değil, Mayıs ve Haziran aylarında oynamak isteyen bir takım. Bradley Beal için bu karara varmalarının sebebi bu."



Beal'in performansı yine de üç maçta dikkat çekiciydi ve maç başına 28,7 dakikada 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı.





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