Phoenix Suns'ın, Josh Okogie'nin sözleşmesi ile birlikte NBA tarihinin ilk 400 milyon dolarlık maaş bordrosuna sahip olan takımı olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, yakın zamanda Suns'ın Okogie ile iki yıllığı 16 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığını ve bu kontratın yönetime daha fazla esneklik sağlamak amacıyla, ikinci sezonunun maaşının garantili olmadığını bildirdi.



Bu anlaşmanın ardından ESPN'den Bobby Marks, Suns'ın artık NBA tarihinde 400 milyon dolarlık maaş bordrosuna sahip ilk takım olduğunu duyurdu.



Bu maaş bordrosunun 223 milyon dolarının maaşlardan, 198 milyon dolarlık bölümünün ise öngörülen vergilerden oluştuğu öne sürüldü.



Okogie geçtiğimiz sezon maç başına 4.6 sayı, 2.6 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalarken, %41.7 saha içi ve %30.9 üçlük isabetiyle oynamıştı.





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