Sumudica: "Malatya sözleşmemi feshetti"

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Marius Sumudica flaş açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sumudica: 'Malatya sözleşmemi feshetti'
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07 Şubat 2022 17:00
Teknik direktör Marius Sumudica, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüpten tazminat almadığını söyleyen Rumen teknik direktör'ün sözleri şu şekilde;

"VEDA ETME ZAMANI..."

"Malatya'ya, harika taraftarlara, oyunculara ve personele veda etme zamanı... Kulüpte bana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Zordu ama çok çalıştım ve iyi niyetliydim."

"MALATYA SÖZLEŞMEMİ FESHETTİ"

"Malatya sözleşmemi feshetti. Maddi tazminat aldığım haberleri doğru değil. FIFA'da bir davamız olacak. Malatyaspor'a başarılar diliyor, sezon sonunda ligde kalmalarını temenni ediyorum."

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