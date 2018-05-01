Sumudica, Beşiktaş karşısında puan istiyor!

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



Aytemiz Alanyaspor maçından sonra bir gün izin yapan Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Keyifsiz olduğu gözlenen teknik direktör Sumudica, antrenman öncesi futbolcularla yaklaşık 10 dakika toplantı yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Rumen teknik adam, "İlk geldiğimde söylemiştim; benim takımımın ligi ilk 8 içinde bitirebilecek seviyede. Oyuncularımla da görüştüm ve kendilerine de hedefimin bu olduğunu söyledim. Benim için bu, şu an büyük bir başarı. Çünkü 2 sene önce takımım sürekli küme düşmeme mücadelesi veriyordu. Bundan önceki senelerde ligi 15'inci sırada bitiren bir takım vardı. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağız, büyük bir maç bizi bekliyor. Lig bitene kadar iyi bir futbol sergileyerek ligi en iyi yerde bitirmek istediğimi futbolculara söyledim. Umarım güzel bir maç olur, puan ya da puanlarla döneriz" diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan isimler düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptılar. Kayserispor'da sakatlığı devam eden Silvestre Varela salonda çalışırken, sol dizinden sakatlığı bulunan Asamoah Gyan ise düz koşu yaptı. 3 haftadır tedavi gören Güray ise takımla birlikte antrenmana çıktı