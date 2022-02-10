Sumoda koronavirüs etkisi

Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası'ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili Kovid-19'a yakalandı.
Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanların da yer aldığı kaydedildi.
Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında Kovid-19 önlemlerinin artırılacağını bildirdi.
Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası'ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili Kovid-19'a yakalandı.
Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanların da yer aldığı kaydedildi.
Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında Kovid-19 önlemlerinin artırılacağını bildirdi.