Sumoda koronavirüs etkisi

Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sumoda koronavirüs etkisi
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10 Şubat 2022 16:01
Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası'ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili Kovid-19'a yakalandı.

Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanların da yer aldığı kaydedildi.

Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında Kovid-19 önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

 
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