Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe maçı sonrası büyüklere sert tepki!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, penaltı kararı sonrasında stadyumu terk etti.



Stadyumdan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:



"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR"



"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."



Karşılaşma sonrası Ekol Sports ekranlarına canlı yayında bağlanan Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:



"BÜYÜK TAKIMLAR NE İSTİYORSA OLUYOR"



"Söylenecek bir şey yok. Sözlerimizin kıymet-i harbiyesi yok. Büyük takımlarımız ne istiyorsa o oluyor, hakemlerimiz de yapıyor. Söylemeyle... Ben onu söyledim, bunu söyledimle olmuyor maalesef, keşke olabilse. Keşke ülkemizde bütün ömrünü spora vermiş, kazandığı her şeyi spora vermiş insanlar olarak bir şeyler söylediğimizde kamuoyunda yer tutsa ama tutmayacak. Fenerbahçeli futbolcular, elleriyle taraftara 'hakemi baskı altına alın' diye işaret yapıyor. Böyle bir şey yok. Büyük takımların stadlarında, bir insan evladının maçı düzgün yönetme zaten şansı yok, imkansız bir şey. Böyle mutlu olsunlar. Zevk vermek için oynuyorduk, onu da yapamıyoruz. Ne söylense az kalır, ne söylense anlamı yok."



"HER ŞEYİ İSTİYORLAR"



"Artık konu mankeni bile değiliz. Maçlardan, yenilgilerden sonra konuşmaktan bıktım. 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu konularda zayıf olan tarafta oldum. İnsanın bir direnci var. Bugünkü maç değil, büyük takımlarımız her şeyi istiyor, hiçbir şeyle tatmin olmuyorlar. Fanatikler her durumda kendilerini haklı görürler, bunlar her durumda kendilerini haklı görüyorlar. Kendi arzularını adalet görüyorlar."



"DAYANMALARI MÜMKÜN DEĞİL"



"Hakemlere de diyecek bir şey bulamıyorum. Onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Bu baskıya bir insanın dayanması mümkün değil."



KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ



"Kulüpler Birliği'nde büyük takımlar ne isterse o konuşuluyor. Onların arzusu gündemdir. Onların arzusu dışındaki gündemler umurlarında bile değil. Zaten Kulüpler Birliği'ne katılmıyorum. Bütün gücümle düşünce üretmeye, Türk futbolu için bir şeyler yapmaya gayret ettim. 10-15 senedir MHK yapısıyla ilgili projeler getirdik. Naklen yayın dağılımıyla ilgili projeler getirdik. Takım sayılarıyla ilgili projeler getirdik. Stadyumlardaki ticari alanlarla ilgili projeler getirdik. Hiçbirisi umurlarında değil."



"KENDİ ARALARINDA OYNASINLAR"



"Böyle bir lig oynanıyor. Oynasınlar bu ligi kendi aralarında. Ne olacak? Stadyumlarda seyirci kalmadı. Futbol ekonomisi yerle bir oldu. Aradaki uçurum 10 misliydi, şimdi 100 misli oldu. Bir kulübün bütçesi 5 milyon Euro, bir başkasının 500 milyon Euro... Çıksın oynasınlar. Yapacak bir şey yok. 40 sene geçti, değişen bir şey yok. Toplum bunu istiyor. Toplumun da değişim isteği, adalet isteği yok."



"ADALET ARAYIŞI YOK!"



"Bu hakem 4 yıldır Fenerbahçe stadyumuna çıkamıyordu. Maçın başında sarı kart var, başka şeyler var, bir sürü şeyler var. Hakemlere hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bugün o maçı ben de yönetsem o baskının altında kalırdım. Adaletsizlik var ise bunun da müşterisi var. Müşteri, adaletsizliği satın almaktan vazgeçmiyor. Penaltı oldu, sarı kart oldu, çocuk kazara ayağa bastı ve atıldı. Fenerbahçe maçını kaybettiğimiz yetmiyor, bir de haftaya oyuncuyu kaybettim. Gerçekten söylüyorum; Türk futbolunda adalet arayışı yok. Çünkü bunu toplum, medya, YouTube kanalları, program yapanlar istemiyor."



"KİMSE ADİL OYUN İSTEMİYOR"



"Ben ipe sapa gelmez bir şeyler söylemezsem gündeme gelmeyiz. Herkes mutlu zaten. Karagümrük semti mutsuz, 25 tane mutsuz kimsenin umurunda değil. Kimse adil oyun istemiyor. Avrupa maçlarında, yere düşenler hakeme bakıyor, hakem 'devam' diyor. Toplum olarak adil olmayı isteyeceğiz, sonra hakemden bekleyeceğiz. Bu insanların içinde çıkan hakemler ancak bu kadar adil maç yönetir."



"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK!"



"Dünyanın hiçbir yerinde stadyumlarda bu kadar hakem baskısı yapılmaz. Medyada bu şekilde baskı yapılmaz. Bir şey söylüyorsun, tüm büyük kulüplerin troll ekipleri var. Ordu kurmuşlar medyada, sosyal medyada. Şimdi bir yerden taç maç bir şey çıkarır, hakem bunu da vermedi derler."



"HİÇ KİMSE HAKEMLERE BİR ŞEY DEMESİN"



"Bu çocuklar çıkıyor, ilk başta güzel maç yönetiyorlar. Fizik, koşu kalitesi, karar verme tekniği gayet iyi. Baskıyı yiyince ya hakemliği bırakıyorlar ya ezilip büzülüyorlar. Biz kötü olduğumuz için hakemler kötü. Hiç kimse hakemlere bir şey demesin. Onlar bu toplumun içinden çıkmış çocuklar. Bu şekilde yapması gerektiğini biz toplum olarak söylüyoruz."



"HERKESİ MANİPÜLE EDİYORLAR"



"TFF Başkanımıza ve MHK'ye güveniyorum. Onların uğradığı zulmü de görüyoruz. Anadolu takımlarının uğradığı zulmü de görüyoruz. Bir maçı oynuyorsun dert, oynamıyorsun dert, 5 tane yiyorsun başka bir dert. Herkesi manipüle ediyorlar. Büyük takımlar bu sevdadan vazgeçmedikleri müddetçe... Dünyanın en iyi bütçeleriyle bizi yenecekler, o kadar. Futbol mucizesi olmadıkça kazanamayacağız. Hepsi de o kadar. Başka da bir şey olmayacak."



