Suat Çelen: 'Bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu''

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na ilişkin, "Bizim adımıza çok muhteşem bir şampiyona oldu. İstiklal Marşı'mızı okutmamız ayrı bir heyecandı." dedi.Çelen, Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın ödül töreni sonunda basın mensuplarına, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Dünya Şampiyonası öncesinde güzel bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Çelen, şunları kaydetti:Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.