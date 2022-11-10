Su topunda Galatasaray ve ENKA'nın Avrupa sınavları başlıyor

Su topu branşında Galatasaray ve ENKA'nın "Challenger Kupası"nda grup müsabakaları cuma günü başlayacak.



Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, yarın başlayacak ve 15 Kasım'da sona erecek grup müsabakalarında 15 takım yer alacak.



Galatasaray, Slovakya'daki A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraikos NC (Yunanistan), Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.



ENKA ise Bosna Hersek'teki C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edecek.



Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.





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