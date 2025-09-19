19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Stuttgart, sahasında kazandı!

Almanya Bundesliga'da Stuttgart, sahasında St. Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

Stuttgart, sahasında kazandı!
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ermedin Demirovic ve 50. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.

Ev sahibi Stuttgart, 24. dakikada Angelo Stiller ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlubiyet alan St. Pauli, 7 puanda kaldı.

Stuttgart, ligin bir sonraki haftasında Köln deplasmanına gidecek. St. Pauli, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
