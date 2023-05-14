Stuttgart kümede kalma yolunda ağır yaralı!

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Stuttgart ile Bayer Leverkusen 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stuttgart kümede kalma yolunda ağır yaralı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2023 18:26
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Stuttgart'ın golünü 57. dakikada penaltıdan Serhou Guirassy attı. Leverkusen'in golü ise 70. dakikada yine penaltıdan Palacios kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, puanını 49 yaptı ve Avrupa'ya gitme yolunda önemli iki puan kaybetti.

Stuttgart ise 29 puanla küme hattındaki yerini korudu. Schalke'nin kaybettiği haftada önemli bir fırsatı kaçırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mainz'e konuk olacak. Leverkusen ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery