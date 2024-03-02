Almanya Bundesliga 24. hafta maçında Stuttgart, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı.



Volkswagen Arena'da oynanan maçı Stuttgart 3-2 kazandı. Konunk ekibin golleri 14 ve 54. dakikalarda Sehrou Guirassy, 77. dakikada Josha Vagnoman kaydetti. Wolfsburg'un golleri 50. dakikada Joakim Maehle, 83. dakikada ise Lukas Nmecha attı.



Wolfsburg'un ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Stuttgart ise son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla birlikte Stuttgart puanını 50'ye çıkardı. Wolfsburg ise 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Union Berlin ile oynayacak. Wolfsburg ise Leverkusen ile karşılaşacak.





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