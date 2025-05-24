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Stoilov: "Bireysel kalite skoru belirledi"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Mayıs 2025 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stoilov: 'Bireysel kalite skoru belirledi'
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Stoilov, "Öncelikle iki takım adına da iyi bir maçtı. Ama biz golleri yedik rakipse bu golleri kurtardı. Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs anlamında iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor.

Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Sakatlıklar sezon içerisinde bizim ritmimizi bozdu, geriye attı. Galatasaray, fırsat buluyor ve golü buluyor. Bu, Galatasaray'ın kalitesini gösteriyor. Biz fırsatlardan yararlanamadık. Analizlerimizi yapacağız. Seneye en güçlü başlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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