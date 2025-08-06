NBA efsanesi John Stockton, katıldığı bir programda "Tüm zamanların en iyisi" tartışmasına dahil oldu ve Michael Jordan'ın sadakatini, çalışma ahlakını öne çıkarırken LeBron James'e göndermede bulundu.diyen Stockton,ifadelerini kullandı.Utah Jazz ile kariyerini geçiren ve 1997-1998 sezonlarında Jordan'ın Bulls'una karşı üst üste iki final oynayan Stockton, LeBron'un kariyer tercihlerine eleştirel yaklaştı.LeBron'un Cleveland, Miami, tekrar Cleveland ve ardından Los Angeles'a geçişleri, Stockton gibi eski kuşak oyuncular tarafından "kolay yol seçmek" olarak değerlendiriliyor.