NBA efsanesi John Stockton, katıldığı bir programda "Tüm zamanların en iyisi" tartışmasına dahil oldu ve Michael Jordan'ın sadakatini, çalışma ahlakını öne çıkarırken LeBron James'e göndermede bulundu.
"Ben, kemer sıkarak işe koyulan adamları severim," diyen Stockton, "Çalışmamız lazım, daha akıllıca oynamamız lazım… Ama bazıları daha iyi olduğunu düşündüğü yere gider ve 'orada şampiyon olayım' der. Bu bence değeri düşürür. Bu şekilde dağı tırmanmıyor, helikopterle zirveye çıkmış oluyorsunuz," ifadelerini kullandı.
Utah Jazz ile kariyerini geçiren ve 1997-1998 sezonlarında Jordan'ın Bulls'una karşı üst üste iki final oynayan Stockton, LeBron'un kariyer tercihlerine eleştirel yaklaştı.
LeBron'un Cleveland, Miami, tekrar Cleveland ve ardından Los Angeles'a geçişleri, Stockton gibi eski kuşak oyuncular tarafından "kolay yol seçmek" olarak değerlendiriliyor.
"Ben, kemer sıkarak işe koyulan adamları severim," diyen Stockton, "Çalışmamız lazım, daha akıllıca oynamamız lazım… Ama bazıları daha iyi olduğunu düşündüğü yere gider ve 'orada şampiyon olayım' der. Bu bence değeri düşürür. Bu şekilde dağı tırmanmıyor, helikopterle zirveye çıkmış oluyorsunuz," ifadelerini kullandı.
Utah Jazz ile kariyerini geçiren ve 1997-1998 sezonlarında Jordan'ın Bulls'una karşı üst üste iki final oynayan Stockton, LeBron'un kariyer tercihlerine eleştirel yaklaştı.
LeBron'un Cleveland, Miami, tekrar Cleveland ve ardından Los Angeles'a geçişleri, Stockton gibi eski kuşak oyuncular tarafından "kolay yol seçmek" olarak değerlendiriliyor.