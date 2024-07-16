Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinde forma giyen Steven Caulker, Türkiye'ye geri dönüyor. İngiliz oyuncu, kariyerini bu kez 1. Lig'de sürdürmeye hazırlanıyor.
1. LİG EKİBİ İLE ANLAŞTI
1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Steven Caulker ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun kısa sürede takıma katılacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE ŞANS BULAMAMIŞTI
Ocak 2019'da Alanyaspor ile anlaşarak ilk olarak Türkiye'ye gelen Steven Caulker, burada sergilediği başarılı performans sonrası 2021'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 30 Haziran 2021'de kadroya katılan Caulker, sadece 3 hazırlık maçında forma giydikten sonra 8 Eylül'de kiralık olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu.
Kiralık sözleşmesinin ardından döndüğü Fenerbahçe'den 2022'nin yaz transfer döneminde ayrılan Caulker, bu kez Fatih Karagümrük kadrosuna katıldı. Ocak 2023'te Türkiye'den ayrılan İngiliz stoper, daha sonra Wigan ve Malaga City Academy kadrolarında yer aldı.
1. LİG EKİBİ İLE ANLAŞTI
1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Steven Caulker ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun kısa sürede takıma katılacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE ŞANS BULAMAMIŞTI
Ocak 2019'da Alanyaspor ile anlaşarak ilk olarak Türkiye'ye gelen Steven Caulker, burada sergilediği başarılı performans sonrası 2021'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 30 Haziran 2021'de kadroya katılan Caulker, sadece 3 hazırlık maçında forma giydikten sonra 8 Eylül'de kiralık olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu.
Kiralık sözleşmesinin ardından döndüğü Fenerbahçe'den 2022'nin yaz transfer döneminde ayrılan Caulker, bu kez Fatih Karagümrük kadrosuna katıldı. Ocak 2023'te Türkiye'den ayrılan İngiliz stoper, daha sonra Wigan ve Malaga City Academy kadrolarında yer aldı.
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