Stefano Denswil: 'Taraftar için kazanmalıydık'

Trabzonspor'un savunmadaki önemli isimlerinden Stefano Denswil, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.



Denswil, "Bugün maça gayet iyi başladık. Birçok pozisyon yakaladık. Attığımız bir gol de verilmedi. Hatayspor maçından sonra taraftarımız için de kazanmamız gerektiğinin farkındaydık." diye konuştuk.



Takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını aktaran Denswil, "Kulübede bile çok yetenekli oyuncular var. Onlar da sahaya çıkınca ellerinden geleni vermeye çalışıyor." sözlerini kullandı.



"Bugün taktik tamamıyla 3 puan üzerineydi. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. 3 puanı kazanmak zorundaydık" sözlerini kullanan 29 yaşındaki futbolcu, Naci Ünüvar'la arasındaki ilişkinin sorulması üzerine, "Bizim ilişkimiz hep böyle. Trabzon'da da komşuyuz. Neredeyse 12 yıllık ilişkimiz var. Hep yan yanayız, kardeş gibiyiz onunla." sözlerini sarf etti.





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