03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Stefan Savic: "Birbirimizi iyi tanıyoruz"

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUANDI"

Savic, karşılaşmanın ardından, "Bugün sahaya çıktığımızda bizim için en önemli şey 3 puan alabilmekti ve onu aldık. Lige verilecek ara öncesi 3 puanı almalıydık. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIYORUZ" 

Takım içindeki uyuma dikkat çeken deneyimli stoper, "Bizim için iyi bir maç oldu. Birbirimizle zaman geçirdikçe daha iyi tanıyoruz. Artık Zubkov'un nereye koşacağını biliyorum. Bunlar çalıştığımız şeyler." dedi.

"İKİNCİ YARI MAÇI DOMİNE ETTİK"

Savic, önceki maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, "Son maçta genelde bireysel hatalardan goller yedik ve önemli notlar çıkardık. Bu maçta ikinci devre maçı domine ettik ve bu bizim için önemliydi. Gol yemeden kazandık ve takımın gelişimini görmek bizim için önemli." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.