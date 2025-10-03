Stefan Savic: 'Birbirimizi iyi tanıyoruz'

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUANDI"
Savic, karşılaşmanın ardından, "Bugün sahaya çıktığımızda bizim için en önemli şey 3 puan alabilmekti ve onu aldık. Lige verilecek ara öncesi 3 puanı almalıydık. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIYORUZ"
Takım içindeki uyuma dikkat çeken deneyimli stoper, "Bizim için iyi bir maç oldu. Birbirimizle zaman geçirdikçe daha iyi tanıyoruz. Artık Zubkov'un nereye koşacağını biliyorum. Bunlar çalıştığımız şeyler." dedi.
"İKİNCİ YARI MAÇI DOMİNE ETTİK"
Savic, önceki maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, "Son maçta genelde bireysel hatalardan goller yedik ve önemli notlar çıkardık. Bu maçta ikinci devre maçı domine ettik ve bu bizim için önemliydi. Gol yemeden kazandık ve takımın gelişimini görmek bizim için önemli." sözleriyle açıklamasını noktaladı.