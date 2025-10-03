Stefan Savic: 'Birbirimizi iyi tanıyoruz'

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUANDI"



Savic, karşılaşmanın ardından, "Bugün sahaya çıktığımızda bizim için en önemli şey 3 puan alabilmekti ve onu aldık. Lige verilecek ara öncesi 3 puanı almalıydık. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takım içindeki uyuma dikkat çeken deneyimli stoper,dedi.Savic, önceki maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını belirterek,sözleriyle açıklamasını noktaladı.